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ياسمين فؤاد تترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة

04:49 م الخميس 06 فبراير 2020
ياسمين فؤاد تترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة

ياسمين فؤاد تترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البي

كتب- محمد نصار:

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رئيسة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة الاجتماع 51 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة بحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى أعضاء الجهات المُمثلة بالمجلس لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية الهامة لتسيير آليات العمل.

وأكدت ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، أن المجلس قرر نقل التبعية الفنية لإدارة المخلفات بالفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات وكذلك كافة الأنشطة ذات العلاقة بقطاع المخلفات بهدف تفعيل دور جهاز المخلفات وتوسيع انتشاره على مستوى الجمهورية وتنظيم عمل إدارة منظومة المخلفات بكافة المحافظات.

كما تهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة والسيطرة وتكثيف أعمال الرصد للوضع البيئي للمخلفات والتغلب على التراكمات التاريخية والمقالب العشوائية بهدف تحسين الوضع البيئي بكافة أنحاء الجمهورية.

جهاز البيئة وزيرة البيئة ياسمين فؤاد

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