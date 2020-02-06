محافظ الجيزة يكلف بمتابعة جادة لأماكن توزيع عمال النظافة بالشوارع

الجيزة - أ ش أ:

كلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الجادة لأماكن توزيع عمال النظافة بالشوارع والميادين أثناء فترة عملهم ، والتأكد من تواجدهم وانتظامهم بالأماكن المحددة لهم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الخميس، مع رؤساء الأحياء والمراكز وشركات الجمع المنزلي؛ للوقوف على مستوى النظافة والعمل على حل المشاكل التي قد تواجهم؛ للارتقاء والنهوض بمنظومة النظافة .

وشدد المحافظ على التصدي لأصحاب زرايب تربية المواشي ، وتوجيهم بالتعاقد مع هيئة النظافة والتجميل؛ لرفع مخلفات المواشي، إضافة إلى تحرير محاضر بيئية حيال غير الملتزمين؛ لقيامهم بإلقاء روث المواشي بالشوارع والطرق ما يعكس مظهراً غير حضاري في ظل المجهودات التي تنفذها المحافظة لرفع كفاءة النظافة، فضلا عن وجودهم داخل الكتل السكنية .

ودعا محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بتوعية المواطنين بأهمية التعاون مع شركات الجمع السكني والسماح لهم بجمع القمامة من الوحدات السكنية وعدم إلقاءها في الشوارع والميادين للحفاظ على نظافتها.

تأتي توجيهات محافظ الجيزة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة؛ للارتقاء بمنظومة النظافة والاستجابة لمطالب المواطنين، حيث أكد المحافظ قيام هيئة النظافة والتجميل بالدفع بحملات مكبرة بالأحياء على مدار الأسبوع الحالي، شملت مناطق ناهيا وشوارع جدة والكشافة ومنصور مهران وحسن والي وداير الناحية ويثرب والزهراء والحسن ودجلة وشهاب باحياء بولاق والدقي والعجوزة، إضافة إلى وضع حاويات ثابتة لجمع القمامة بامتداد شارع البوهي ورفع المخلفات بشوارع الوحدة والبوهي والقومية العربية والنيل بحي شمال الجيزة ووضع صناديق قمامة بجوار سلم المفتى أسفل الطريق الدائري بحي الوراق.

وفي نفس الإطار، تفقد محافظ الجيزة حالة النظافة ومجهودات رفع كفاءة الطرق ومواجهة الاختناقات المرورية بشوارع ربيع الجيزي والمحطة والبحر الأعظم والمنيب بحي جنوب الجيزة، موجها بعدم السماح بوجود إشغالات أو تعديات على نهر الطريق.