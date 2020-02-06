الأوقاف: خفض الدرجة الوظيفية لصاحب دعوى الاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن المحكمة التأديبية قررت خفض الدرجة الوظيفية للشيخ نشأت عبد السميع زارع، إمام وخطيب بمديرية الدقهلية، للدرجة الأدنى مباشرة، نظرًا لما نسب إليه من مخالفات.

كانت وزارة الأوقاف، قررت الثلاثاء الماضي، إحالة الشيخ نشأت زارع إلى باحث دعوة، وأوقفته عن العمل، بعد أن طالب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالاعتذار عن الفتوحات الإسلامية.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم إيقاف الشيخ نشأت زارع، وأوقفته وزارة الأوقاف عن العمل قبب ذلك، بعد سفره للعراق وإيران، دون إذن مسبق