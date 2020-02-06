أكثر الكلمات إنتشاراً

عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

الأوقاف: خفض الدرجة الوظيفية لصاحب دعوى الاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

03:05 م الخميس 06 فبراير 2020
الأوقاف: خفض الدرجة الوظيفية لصاحب دعوى الاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن المحكمة التأديبية قررت خفض الدرجة الوظيفية للشيخ نشأت عبد السميع زارع، إمام وخطيب بمديرية الدقهلية، للدرجة الأدنى مباشرة، نظرًا لما نسب إليه من مخالفات.

كانت وزارة الأوقاف، قررت الثلاثاء الماضي، إحالة الشيخ نشأت زارع إلى باحث دعوة، وأوقفته عن العمل، بعد أن طالب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالاعتذار عن الفتوحات الإسلامية.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم إيقاف الشيخ نشأت زارع، وأوقفته وزارة الأوقاف عن العمل قبب ذلك، بعد سفره للعراق وإيران، دون إذن مسبق

وزارة الأوقاف الدقهلية الاعتذار عن الفتوحات الإسلامية المحكمة التأديبية خفض الدرجة الوظيفية

الخبر التالى:

تفاصيل اجتماع "محلية النواب" لبحث الحساب الختامي للتنمية المحلية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:اتحاد الكرة يحسم مصير قمة الأهلي والزمالك- بيان رسمي