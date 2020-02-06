التنمية المحلية: استمرار دورة "قادة المستقبل" للأسبوع الثالث على التوالي

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة، خلال الأسبوع المقبل، تنفيذ الجزء الأول من دورة قادة المستقبل للأسبوع الثالث على التوالي.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن المركز ينظم الأسبوع المقبل دورتين جديدتين هما التخطيط المحلي المتطور ومتابعة تنفيذ المشروعات للمديرين والعاملين بإدارات التخطيط والإدارات الهندسية ودورة الأرشفة والفهرسة الإلكترونية والمكروفيلم إضافة إلى دورة في اللغة الإنجليزية ويستفاد من هذه الدورات 121 متدربًا.

كما ينظم المركز دورة تدريبية جديدة عن تنمية المهارات والخبرات في مجال التنمية الاقتصادية والتكتلات الاقتصادية لـ30 متدربًا من العاملين بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا ويحاضر فيها خبراء من وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي.

واحتفل مركز التنمية المحلية، اليوم، بانتهاء دورتين خلال الأسبوع الحالي من الخطة التدريبية بحضور اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، وهما دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات تكافؤ الفرص بالمحافظات، ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة والتخطيط العمراني استفاد منهما 94 متدربًا.