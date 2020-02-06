موقع "دعم مصر" يواصل تسجيل أرقام الهواتف على البطاقات

كتب - محمد سامي:

يواصل موقع دعم مصر " اضغط هنا "، تلقي طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، حيث يقوم صاحب البطاقة بالدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو رقم المحمول لأحد أفراد اسرتك المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذي سبق تسجيله.

وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، إن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة حيث يُمكّن هذا الرقم الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات في حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، كما أن من فوائد تواجد رقم هاتف صاحب البطاقة، تسهيل إجراءات تفعيل البطاقة حال استخراج بدل تالف أو فاقد.

ونفى "مدكور" في تصريحات صحفية، اتخاذ الوزارة أي رد فعل تجاه من لم يسجل رقم هاتفه، ومشددا على أنه لن يتم إقصاء أي مواطن من منظومة التموين بسبب فاتورة المحمول.