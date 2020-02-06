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محافظة القاهرة: تخصيص 1.8 مليون م2 لإقامة منطقة صناعية استثمارية

01:23 م الخميس 06 فبراير 2020
محافظة القاهرة: تخصيص 1.8 مليون م2 لإقامة منطقة صناعية استثمارية

اللواء خالد عبد العال

كتب- محمد نصار:

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا بحضور المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء محمد حنفي، سكرتير عام محافظة القاهرة، لدراسة تفعيل قرار التخصيص ودراسة الاستغلال الاستثماري الأمثل لقطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1.8 مليون متر مربع لإنشاء منطقه صناعية استثمارية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تولي رئيس هيئة التنمية الصناعية إعداد الدراسة المطلوبة خلال أسبوع تمهيدًا للبدء في الخطوات التنفيذية لتفعيل قرار التخصيص ودراسة الاستغلال الاستثماري الأمثل.

محافظة القاهرة تخصيص ارض منطقة صناعية استثمارية هيئة التنمية الصناعية

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