وزير الإسكان: نهدف لزيادة الرقعة العمرانية إلى 14%

كتب - محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالسفير سيريل نون، السفير الألماني بالقاهرة، ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات المختلفة، بحضور المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

وعرض الدكتور عاصم الجزار، تجربة الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة من أجل استيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص العمل، والفرص الاستثمارية المختلفة، وكذا تنفيذ شبكة الطرق القومية للوصول إلى المناطق التنموية الجديدة وربط محاور التنمية ببعضها البعض، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع مستوى تغطية خدمات الصرف الصحي، حيث ارتفعت النسبة بالمناطق الريفية من 12 % عام 2014: نحو 38 % حالياً.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن الدولة المصرية تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية من نحو 7% حالياً إلى نحو 14%، من أجل استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص العمل، حيث يتم حالياً إنشاء عدد كبير من مدن الجيل الرابع الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون مركزاً لريادة المال والأعمال.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، حيث يتم عرض عدة بدائل على المواطنين المقيمين بالمناطق غير الآمنة (التعويض النقدي – توفير وحدة بديلة بأحد المشروعات – العودة إلى المنطقة بعد تطويرها، ويتم صرف مبلغ مالي للمواطن لاستئجار وحدة طوال فترة التطوير).

ومن جانبه، أشاد السفير سيريل نون، السفير الألماني بالقاهرة، بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والجهد المبذول في مختلف القطاعات، مؤكداً أن هناك رغبة كبيرة من الشركات الألمانية للمساهمة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالدولة المصرية.