مواجهة "كورونا".. وجهود إعادة الصيادين أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تصدرت أخبار وموضوعات الشأن المحلي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الخميس.

ففي صفحتها الأولي، وتحت عنوان "35.5 مليار جنيه لرفع كفاءة وصيانة الطرق الداخلية بالمحافظات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع اتفاقية بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لتنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة بقيمة ملياري جنيه وذلك على هامش اجتماع المجلس أمس.

ونقلت الصحيفة عن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي قوله: إنه تم تشكيل لجنة لحصر الطرق الداخلية بالمحافظات وتم تقدير تكلفة رصفها ورفع كفاءتها ب 35.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ نحو 2000 مشروع بطول 3000 كيلو متر بتكلفة 5.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/2019 وفقا للخطة الاستثمارية، وسيتم تنفيذ 2000 مشروع جديد بأطوال 2158 كم وتكلفة 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وأوضح المهندس كامل الوزير وزير النقل أن هناك خطة لإنشاء 7 ألاف كيلو متر طولي من الطرق في إطار المشروع القومى للطرق حيث يجرى الانتهاء من نحو 5800 كيلو متر ويتبقى 1200 كيلو متر سيتم الانتهاء منها تباعا وذلك بتكلفة تصل إلى نحو 175 مليار جنيه.

وأضافت "الأهرام" أن رئيس مجلس الوزراء أشاد، خلال الاجتماع، بجهود إعادة الصيادين المصريين من اليمن، مشيرا إلى تأكيدات الرئيس على الحرص التام والاستعداد الدائم لاتخاذ جميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على سلامة المصريين في داخل مصر وخارجها.

ومن جهتها، استعرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تقريرًا حول إجراءات مواجهة الفيروس مؤكدة خلو البلاد من أب حالات اشتباه أو إصابة به.

وعرض وزير النقل الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ مشروع المونوريل .. مشيرا إلى أنه تم البدء في القطاع الذي يبدأ من شارع يوسف عباس بمدينة نصر حتى مدينة القاهرة الجديدة وسيتم البدء في قطاع إمبابة 6 أكتوبر خلال مارس المقبل، كما نوه إلى انه يتم حاليا التنسيق بين الوزارة وشركة بومبارديه العالمية لإنشاء مصنع بمصر لكل ما يخص احتياجات السكك الحديدية والمترو.

وأكد وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي إغلاق رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الثاني الثانوي التي تم إعلانها الأحد الماضي حتى منتصف نهار أمس ليتم توفير نموذج للنتائج أكثر فائدة للطلاب وتلبية رغبة الكثيرين في معرفة الدرجات التي حققوها ومتوسط آداء الدفعة بأكملها في كل مادة.

ونقلت الصحيفة عن وزير التربية والتعليم الفني قوله إنه كان واضحا أن هناك التباسا كبيرا عند الكثيرين في فهم وقراءة النتيجة لأنهم يحاولون قراءتها بالمعايير القديمة للرسوب والنجاح، ولذلك تقرر تصميم شكل مختلف يسهل فهمه يتم إعداده على الفور ثم نشره.

وأضافت أن شوقي أعلن، خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن طلاب الثانوية المعدلة حققوا تقدما مهاريا عاليا وفوق توقع الأهالي وأفرزت نتيجة الصف الثاني الثانوي العديد من القدرات حيث حصل عدد من الطلاب على الدرجات النهائية مؤكدا تحقيق العدالة المطلقة في الامتحانات والتصحيح وان متوسط النجاح في المادة للطالب المتوسط بلغ 88% رغم أن الأسئلة تقيس الفهم وهذا يعتبر مؤشرا مرضيا، مشيرا إلى أن 60 ألف طالب حاولوا الغش في امتحانات الصف الثاني الثانوي.

وتحت عنوان "الصحة: لن نخفي أي إصابات بـ"كورونا" ولا قلق على الطلاب" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أكدت أنه لم يتم تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا داخل البلاد بين صفوف المصريين أو غيرهم وأن الأمور مستقرة ومصر آمنة تماما وأن جميع الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى لمنع تسلل الفيروس كما أن خطة التأمين التي وضعتها الوزارة تتم على قدم وساق فى جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية من قبل رجال الحجر الصحى مؤكدة أنه في حال ظهور الفيروس لن نستطيع أن نخفيه.

ونقلت الصحيفة عن زايد قولها إنه بالنسبة لطلبة المدارس والجامعات فالأمر لايدعو إلى القلق مطمئنة جميع أولياء الأمور وأن الوزارة وبالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي يتم التنسيق بينها جميعا وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وأوضحت الوزيرة أن جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية يوم الاثنين الماضي يتلقون الرعاية الطبية والمعيشية اللازمة بالإضافة إلى طاقم الطائرة والفريق الطبي الذين كانوا على متن الطائرة أوضاعهم مستقرة تماما داخل منطقة الحجر الصحي ومستشفى الاخلاء في مطروح.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حقق أمس 5.7 مليار جنيه أرباحا بعد تداولات كلية تجاوزت 5 مليارات جنيه.

وقال د. هشام قنديل خبير أسواق المال إن المؤشرات الرئيسية اختتمت أمس على ارتفاعات جماعية مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.

وأضاف أن المؤشر الرئيسي للبورصة ايجى اكس 30 أنهى على مكاسب 0.52% ليغلق عند مستوى 13987.16 نقطة كما ارتفع مؤشر ايجى اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34% لينهى التعاملات عند مستوى 1267.94 نقطة كما شملت الارتفاعات مؤشر ايجى اكس 100 بنحو 0.8% ليغلق عند مستوى 1390.9 نقطة.

وتحت عنوان "19 مرشحا على مقعد النقيب"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن النقابة العامة للمحامين أعلنت أسماء المرشحين في الانتخابات التي تعقد 15 مارس القادم على منصب نقيب المحامين ولأعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر أن تمتد التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين حتى اليوم والفصل في الطعون والتنازلات يوم الاثنين الموافق 10 فبراير وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير. كانت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين في الانتخابات قد تلقت 19 مرشحا لمنصب النقيب.

وعن الصيادين المصريين العائدين من اليمن، الذين تم الإفراج عنه بعد احتجازهم لمدة شهرين، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه وسط فرحة عارمة امتزجت بالدموع استقبلت محافظة دمياط أبناءها الصيادين العائدين من اليمن بالطبل والمزمار، وردد العائدون هتافات تحيا مصر ويعيش الرئيس السيسي" رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي.

وأوضحت الصحيفة أنه كانت في استقبالهم فور وصولهم المحافظ الدكتورة منال عوض والقيادات التنفيذية واللأمنية وأهالي المحافظة وذووهم.

وأشادت المحافظ بجهد الرئيس السيسي في إنهاء أزمة الصيادين والإفراج عنهم، مضيفة أن ما حدث يعد ملحمة من العمل المشترك بين مختلف أجهزة الدولة لتامين عودتهم لأرض الوطن.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أشاد بالترتيبات التي اتخذتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والجهات المعنية لإعادة الصيادين المصريين من اليمن.

وأكد مدبولي أن جميع الإجراءات التي اتخذت تشير إلى ما يؤكده الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما من الحرص التام والاستعداد دائما لاتخاذ كافة التدابير للحفاظ على سلامة المصريين فى الداخل والخارج.

وأضاف أنها رسالة قوية على أن الدولة المصرية لديها القدرة والكفاءة للتعامل مع مثل هذه الأحداث بحرفية عالية وعلى أعلى مستوى وتنسيق مع جميع الجهات المعنية وشدد على تحمل الدولة لأية نفقات في هذا الصدد.