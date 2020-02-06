حدث ليلاً| شرح طريقة تقييم الامتحانات.. وتعليق ترامب على تبرئته من العزل

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على لاصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

شرح طريقة التقييم الجديدة.. وزير التعليم ينشر رسالة مدرس رياضيات

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مساء الأربعاء، رسالة من محمد منير، مدرس بمدارس المتفوقين في العلوم و التكنولوجيا STEM، يشرح خلالها طريقة التقييم الجديدة.

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أول تغريدة لوزيرة الصحة: لا نخاف من كورونا.. بل من فيروس يصيب الأخلاق

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الخوف على البلد ليس من فيروس كورونا المستجد، ولكن من الفيروس الذي يصيب الأخلاق والقيم.

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القومي للبحوث يوضح حقيقة اكتشاف لقاح مضاد لفيروس كورونا

كشف الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، عن حقيقة إمتلاكهم تكنولوجيا صناعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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"التموين" تكشف فوائد تسجيل المواطنين أرقام هواتفهم على "دعم مصر"

كشف الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، عن فوائد تسجيل المواطنين أصحاب البطاقات التموينية أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" لربطه بالبطاقة.

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"غير مبرر".. متحدث الوزراء معقبًا على تكالب المصريين على شراء الكمامات

نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد حول اعتزام مصر كمامات إلى الصين، معلقًا: "مش كمامات مصر هي اللي هتحصل أزمة انتشار فيروس كورونا في الصين".

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لحماية المعتمرين.. نصائح وتحذيرات للذاهبين للأراضي المقدسة لأداء العمرة

ترددت المخاوف بين المعتمرين المصرين الذاهبين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة من فيروس كورونا المنتشر حاليا في بعض دول العالم، وأثيرت عدة تساؤلات حول مستقبل العمرة.

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"متوسطة وتدعو للفخر".. 30 رسالة لوزير التعليم خلال إعلان نتيجة ثانية ثانوي

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا للحديث لشرح نتيجة الصف الثاني الثانوي ونظام التقييم الجديد وكيفية فهم نتائج الامتحانات الإلكترونية والاستفادة منها، وذلك بديوان عام الوزارة.

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ميناء دمياط يطبق الحجر الصحي على السفن الصينية لمواجهة "كورونا"

بدأت هيئة ميناء دمياط في تطبيق الحجر الصحي على السفن الصينية، وأخضعت السلطات سفينة مقبلة من ميناء شانجهاي للإجراءات اللازمة، ووجهت بارتداء المتعاملين مع طاقم السفينة الملابس الواقية.

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الشيوخ يُبرّئ ترامب من تهمة عرقلة عمل الكونجرس

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي، في جلسة التصويت النهائية التي عقدت مساء الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب من تهمة عرقلة عمل الكونجرس، بعد تصويت 53 نائبًا لصالح ترامب، فيما صوت 47 أخرين لصالح عزله وتوجيه تهة عرقلة عمل الكونجرس.

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أول تعليق لـ ترامب بعد تبرئته من تهمة العزل: معكم إلى الأبد

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عقب تبرئة مجلس الشيوخ له من تهم إساءة استخدام السلطة.

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يوم مآساوي في تركيا.. عشرات القتلى والمفقودين في انهيارين جليديين (فيديو)

وقع انهيار ثلجي في مدينة فان شرق تركيا، الأربعاء، أثناء تواجد مدنيين وعناصر من الشرطة العسكرية، في إطار إنقاذ ضحايا الانهيار الذي وقع أمس الثلاثاء، في نفس المكان، وأسفر عن مقتل 21 شخصًا على الأقل، فيما تسبب الانهيار الجديد في مقتل ما لا يقل عن 33 شخصًا بينهم رجال الإنقاذ.

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الأولى في تاريخ الولايات.. سيناتور يصوت لإدانة رئيس من نفسه حزبه

قال السيناتور الجمهوري ميت رومني، الأربعاء، إنه سيصوت لصالح إدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإساءة استغلال منصبه، ليكون أول عضو في حزب الرئيس يخرج عن إرادة الحزب، ويُعد الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يصوت لإدانة رئيس من نفس الحزب في محاكمة عزل، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن"

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إسرائيل تجدد غاراتها على غزة بعد إطلاق قذيفتي هاون

جددت إسرائيل ليل الأربعاء/الخميس غاراتها على قطاع غزة بعد إعلانها عن إطلاق قذيفتي هاون من القطاع على جنوب أراضيها.

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وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية

أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية السورية تطلق مضادات في محيط العاصمة الغربي.

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بيلوسي: ترامب لا يزال يمثل تهديدا مستمرا للديمقراطية

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يشكل تهديدا للديمقراطية، وذلك بعد أن برأه مجلس الشيوخ من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

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