"حر وبرد وأمطار ورمال".. ننشر تفاصيل 5 أيام من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء، تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأكدت الهيئة، أنه من المتوقع أن يصاحب نشاط الرياح ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات يومي الأربعاء والخميس.

وأعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة يومي الأربعاء والخميس، والتي جاءت على القاهرة 23 -13، الوجع البحري، 22 -12، السواحل الشمالية 22 - 12، شمال وجنوب الصعيد من 22 وحتى 25 درجة نهارا، ومن 9 وحتى 12 درجة ليلا.

وأوضحت الهيئة أنه بداية من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد تشهد أغلب الأنحاء تراجع في درجات الحرارة.

وأضافت الهيئة، أنه من المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح مما يزيد الأحساس بالبرودة.

وأكدت الهيئة، سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الغربية بداية من غدا الأربعاء وتمدت من يوم الخميس حتى يوم الأحد تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من شمال الوجه البحري وتكون متوسطة الشدة على باقي محافظات الوجه البحري.

وعن طقس القاهرة الكبرى، أكدت الهيئة، أن درجات الحرارة تنخفض حوالي 6 درجات والفرصة مهيآة لسقوط أمطار اعتبارا من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وأعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام (الجمعة - السبت- الأحد)، والتي جاءت على القاهرة والوجه البحري 17 -15 نهارا و9 إلى 11ليلا، السواحل الشمالية 16 إلى 9، شمال وجنوب الصعيد من 17 وحتى 19 درجة نهارا، ومن 7 وحتى 9 درجة ليلا، جنوب سيناء 18 - 11.

وناشدت الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمعة عن سوء الأحوال الجوية.​