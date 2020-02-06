أكثر الكلمات إنتشاراً

عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

الخميس.. وزيرة التضامن ومحافظ الجيزة يكرمان حفظة القرآن الكريم

12:33 ص الخميس 06 فبراير 2020
الخميس.. وزيرة التضامن ومحافظ الجيزة يكرمان حفظة القرآن الكريم

الدكتورة نيفين القباج

الجيزة - أ ش أ:

تنظم محافظة الجيزة يوم الخميس احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

تنظم المحافظة تلك الاحتفالية بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمسرح مركز الجيزة الثقافي بالهرم.

هذا المحتوى من

وزيرة التضامن حفظة القرآن الكريم الجيزة أحمد راشد

الخبر التالى:

"الري": إزالة 71 حالة تعد على نهر النيل في 8 محافظات اليوم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان