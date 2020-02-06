الخميس.. وزيرة التضامن ومحافظ الجيزة يكرمان حفظة القرآن الكريم
12:33 ص الخميس 06 فبراير 2020
الجيزة - أ ش أ:
تنظم محافظة الجيزة يوم الخميس احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
تنظم المحافظة تلك الاحتفالية بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمسرح مركز الجيزة الثقافي بالهرم.
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