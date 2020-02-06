أول تغريدة لوزيرة الصحة: لا نخاف من كورونا.. بل من فيروس يصيب الأخلاق

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الخوف على البلد ليس من فيروس كورونا المستجد، ولكن من الفيروس الذي يصيب الأخلاق والقيم.

جاء ذلك في أول تغريدة على حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء.

وكتبت وزيرة الصحة: "الحقيقة؛ الخوف على البلد ليس من فيروس كورونا، الخوف الأكيد من الفيروس الذي يصيب الأخلاق والقيم، لأنه أكثر تدميرًا.. ليس لأفراد.. بل لدول وشعوب بأكملها".

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، لمصراوي، أن هذا الحساب هو الحساب الرسمي للوزيرة على موقع "تويتر".