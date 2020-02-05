"أولادي امتداد لي".. تكريم اسم الفنان الراحل محمد الحلو في احتفال "يوم الوفاء" (صور وفيديو)

كتب – يوسف عفيفي:

كرمت اللجنة النقابية للعاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مساء الثلاثاء، اسم الفنان الراحل محمد الحلو، مدرب الأسود والنمور، وتسلمت ابنته "لوبا الحلو" مدربة الأسود في السيرك القومي درع التكريم، في أجواء غمرتها السعادة بين الحضور.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته اللجنة أمس على مسرح البالون بالعجوزة، لتكريم 65 فنانا وإداريا من العاملين بالبيت.

وعرضت اللجنة أعمال الفنان الكبير محمد الحلو، على مدار تاريخه الفني في السيرك القومي.

كما استعرض الحفل كلمات مؤثرة للفنان الراحل، جاء فيها تمنياته للجميع بالنجاح والتوفيق في مجال عمل السيرك القومي، بجانب أمنياته لأولاده بدوام الصحة والعافية، والوصول للعالمية، قائلا: "أولادي امتداد ليا وهم مدربين كبار".

يعد محمد الحلو كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي، وله عدد من الأبناء يعملون بمهنة ترويض الأسود أبرزهم لوبا وأوسة الحلو.

المدرب الراحل هو والد المدربة لوبا والمدربة أوسة الحلو، وجده هو محمد علي الحلو الذي أسس سيرك "الحلو" عام 1889.

شهد التكريم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وإيهاب فاروق رئيس اللجنة النقابية بالبيت، وقدم الحفل الفنان مجدي صبحي.

وأهُدى درع اللجنة النقابية للمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وتسلمه عنه رئيس البيت، وللفنانة مديحة حمدي، ولمداح الرسول الدكتور أحمد الكحلاوي، وللفنان أحمد ماهر.

كما أهدى درع النقابة لعدد 65 فنانا وإداريا من العاملين بالبيت الذين تصل أعمارهم إلى سن الـ 60 خلال عام 2020، بجانب الذين كان لهم دور كبير في العمل خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى جانب أسماء عدد من العاملين بالبيت الذين رحلوا عنا أثناء خدمتهم الوظيفية، وعلى رأسهم أيضا فنان السيرك القومي محمد الحلو.