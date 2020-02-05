رياح وأتربة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

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القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس 6 فبراير 2020، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، على معظم الأنحاء، غائم أحيانا، مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة.

كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بالسواحل الشمالية الغربية، قد تصل لحد العاصفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 8ر2 متر ـ 3ر3 والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 22

شبين الكوم 13 21

طنطا 13 21

دمنهور 12 20

الإسكندرية 13 18

بلطيم 13 18

مطروح 13 17

السلوم 13 15

سيوة 12 18

بورسعيد 13 22

دمياط 13 21

الزقازيق 12 23

الإسماعيلية 11 24

السويس 12 23

العريش 11 23

رفح 11 24

رأس سدر 11 24

نخل 05 24

نويبع 15 23

طابا 11 23

كاترين 03 17

الطور 12 23

شرم الشيخ 15 24

الغردقة 14 25

مرسى علم 15 24

الفيوم 11 23

بنى سويف 11 23

المنيا 11 24

أسيوط 10 24

سوهاج 11 24

قنا 12 25

الأقصر 13 25

أسوان 13 25

أبوسمبل 12 24

الوادي الجديد 10 26

شلاتين 15 25

أبو رماد 16 24

حلايب 17 23

رأس حدربة 17 22