البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة العذراء بالكاتدرائية

القاهرة - أ ش أ:

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التهنئة لجموع الشعب القبطي الأرثوذكسي بمناسبة بدء صوم يونان، يوم الاثنين المقبل، وفصح يونان الخميس المقبل، لافتًا إلى أن هذه الفترة هي فترة مقدسة تذكرنا وتعدنا لاستقبال الصوم الكبير.

وقرأ البابا تواضروس - خلال عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء، من كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية - الإصحاح الأول من سفر يونان، لافتًا إلى أن نينوي تقع على الشاطئ الشرقي لنهر دجلة في العراق وتم تخريبها قبل ميلاد السيد المسيح بسبعة قرون، وأسس المدينة شخص يدعى "نمرود" موجود في الكتاب المقدس.

وذكر البابا تواضروس أن الكنيسة بحكمة أعدت أن يكون صوم يونان قبل بدء الصوم الكبير بـ15 يومًا حتى نستعد وننتبه وتكون الاستفادة منه كبيرة في حياة الإنسان، لافتًا إلى أن النعمة الخامسة هي نعمة "التعليم" وهو ما يتطلب من الانسان أن يتابع الطبيعة ويتعلم منها، وكذلك الأحداث التي صاحبت لقصة يونان.

وأعلن البابا تواضروس الثاني توقف اجتماعه الأسبوعي الأربعاء المقبل بسبب صوم يونان، وإنشغال الكنائس بالصلوات والقداسات على أن يستأنف الاجتماع في الأسبوع الذي يليه.