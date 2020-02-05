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بينها شارع الهرم.. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة يوم الجمعة

09:09 م الأربعاء 05 فبراير 2020
بينها شارع الهرم.. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة يوم الجمعة

قطع المياه

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن عدد من المناطق، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء الجمعة المقبل، وحتى الساعة السادسة صباح السبت 8 فبراير.

وتشمل المناطق: "شارع الهرم بدءا من نصر الدين حتى المساحة – شارع الهرم حتى تقسيم عمرو بن العاص الأول والثاني والثالث – ترعة عبد العال (1-2) – كفر طهرمس"؛ نظراً لقيام الشركة بأعمال الإحلال والتجديد لطلمبات محطة رفع صرف صحي أرض اللواء بمنطقة حي بولاق الدكرور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتدبر الشركة سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

قطع المياه الجيزة شركة مياه الشرب

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