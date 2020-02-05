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الثقافة: بيع 3900 نسخة من "شخصية مصر" بمعرض الكتاب

07:57 م الأربعاء 05 فبراير 2020
الثقافة: بيع 3900 نسخة من "شخصية مصر" بمعرض الكتاب

موسوعة شخصية مصر

كتب - محمد عاطف:

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، أن موسوعة "شخصية مصر" للمفكر والعالم جمال حمدان، الصادرة في 4 أجزاء كانت الكتاب الأكثر مبيعا خلال معرض الكتاب، ووصلت عدد النسخ المباعة ٣٩٠٠ نسخة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنها طبعت الموسوعة في مكتبة الأسرة بمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ٥١ حيث كان المفكر جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.

يذكر أن معرض القاهرة الدولى للكتاب اختتم فعاليات دورته ال ٥١ أمس بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس ، بحضور د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

وتم إعلان أن اليونان هي دولة ضيف الشرف الدورة المقبلة (٥٢)، فى تقليد جديد تمثل فى إجراء مراسم لتسليم اللقب حيث سلم ايلي صايبى سفير دولة السنغال بالقاهرة ضيف شرف الدورة ٥١ اللقب إلى نيكولاس جاريليدس سفير دولة اليونان.

موسوعة شخصية مصر الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض الكتاب جمال حمدان

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