قرار جمهوري يشترط موافقة الرئيس قبل الترخيص بإنشاء "مارينا دولية"

القاهرة - أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 54 لسنة 2020 باشتراط الحصول على موافقة رئيس الجمهورية قبل الترخيص بإنشاء مارينا دولية، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأربعاء.​