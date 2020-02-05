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قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة المدينة" بالقاهرة

06:56 م الأربعاء 05 فبراير 2020
قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة المدينة" بالقاهرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 53 لسنة 2020 بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة المدينة) بالقاهرة ، ويكون مقرها مدينة هليوبوليس الجديدة.

وتتكون الجامعة من كليات الهندسة والعلاج الطبيعي والفنون والتصميم والإعلام والاقتصاد والعلوم الإدارية ولها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأربعاء.

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السيسي جامعة المدينة القاهرة جامعة خاصة

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