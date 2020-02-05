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غدًا.. انطلاق دور الـ32 لدوري "لأني رجل"

06:53 م الأربعاء 05 فبراير 2020
غدًا.. انطلاق دور الـ32 لدوري "لأني رجل"

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

كتبت - نور العمروسي:

ينطلق غدا الخميس، دور الـ32 لدورى "لأني رجل" لكرة القدم الخماسية الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حتى نهاية الشهر بمشاركة 32 فريقًا مقسمة إلى 8 مجموعات في محافظات "القاهرة – الإسكندرية – دمياط – بورسعيد –الإسماعيلية – المنيا –أسيوط – أسوان".

وبحسب بيان اليوم، يهدف الدوري إلى توعية الشباب بأهمية دور المرأة في المجتمع وضرورة مشاركتهن في كافة أمور الحياة ودمجهم في عملية تمكين المرأة، وتوصيل الرسائل الأساسية إلى اللاعبين الواعدين والمدربين والشباب من المتطوعين من المجتمع المدني والحكومة لنقل هذا الرسائل الإيجابية إلى محافظتهم.

ومن أهم هذه الرسائل دعم الرجال والشباب للمرأة في العمل، والتعليم، وممارسة الرياضة، المشاركة في الأعمال المنزلية، والمشاركة في تربية الأطفال والتعامل مع المرأة في بيئة العمل باحترام، والتوعية بأضرار الختان والتوعية بعقوبة التحرش في القانون.

دوري لأني رجل كرة القدم الخماسية المجلس القومي للمرأة وزارة الشباب والرياضة دور المرأة في المجتمع مايا مرسي

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