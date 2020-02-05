بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الجمعة المقبل

بعد استعادة 6 آلاف متر.. محافظ القاهرة: لا تهاون في مواجهة مغتصبي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، خرائط الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها، بداية من اليوم 5 فبراير وحتى الجمعة 7 فبراير.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم 5 فبراير، على السواحل الشمالية الغربية تكون شدتها خفيفة.

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدا الخميس، تكون خفيفة أيضًا، وتكون متوسطة يوم الجمعة على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على باقى السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى القاهرة وأجزاء من جنوب سيناء.