برلمانى: تشغيل المصانع المتعثرة يوفر على الدولة مليارات الجنيهات

كتب - أحمد علي:

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات فورية بإعادة بشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن تشغيل المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها يوفر على الدولة مليارات الجنيهات المطلوبة لإنشاء مصانع جديدة، كما أنه سيعيد الأمل لعشرات الآلاف من العاملين.

وأوضح "مشهور" في بيان اليوم الأربعاء، أن الأحداث السياسية منذ 2011 كانت سببًا رئيسيًا في وقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.

وأشار إلى أنه وفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة الصناعة فإن 87% من مشاكل المصانع المتعثرة في مصر، ترجع إلى أسباب تتعلق بالمشاكل التمويلية وتدفقات السيولة النقدية، كما أشاروا إلى أن 90% من المصانع القائمة في مصر لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأضاف أنه وصل عدد المصانع المغلقة منذ عام 2011 وحتى الآن لـ4 آلاف و500 مصنع مغلق، جزء كبير منها متعثر، وخلفت وراءها ما يقرب من 250 ألف عامل مصري عاطلين، حسب بيان أصدره الاتحاد المصري للعمال والفلاحين في أكتوبر من عام 2014، موضحًا أن تعثر المصانع يصنف ما بين تعثر جزئي وكلي، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة تقل عن 50% من طاقاتها الإنتاجية، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة.

أوضح أن التعثر المالي يمثل نسبة كبيرة من أسباب تعثر المصانع ، وبالتالي جدولة الديون تعد من أفضل الحلول لحل مشاكل التعثر والمساهمة في تخفيف الأعباء على المصانع، مؤكدًا أن المبادرات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، تدعم القطاع الصناعي وتدفعه نحو مزيد من التقدم، بما يخدم الاقتصاد المصري، ويساهم في القضاء على البطالة وخفض معدلاتها، مطالبا بالتوجه أولًا نحو تحديد القطاعات الأكثر أولوية للتركيز عليها.