تهدر الثروة السمكية.. برلماني: المطاعم العائمة مصدر رئيسي لتلوث مياه النيل

كتب - أحمد علي:

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن الفنادق والمطاعم العائمة تعد مصدرًا رئيسيًا لتلوث مياه نهر النيل، كون الفنادق تلقي الصرف الصحي في النيل.

وأوضح "متولي" في بيان اليوم الأربعاء، أن بعض المطاعم العائمة على مياه النيل، تتخلص من مخلفاتها داخل النيل، وبالتالي تلوث مياه الشرب، موضحًا أن المياه نروي بها المحاصيل والأراضي الزراعية، وهو ما يهدد صحة الإنسان، بل يؤدى إلى نفوق الأحياء المائية وإهدار ثروتنا السمكية، كما أنها مظهر غير حضاري أمام السياح من دول العالم.

وأضاف نائب السويس، أن مياه الصرف الصحي بها أعداد هائلة من الكائنات الدقيقة مثل البكتريا والفيروسات والطفيليات، وبذلك تنقل العديد من الأمراض مثل الكوليرا والتيفود وشلل الأطفال، ومرض زرقة العيون لدى الأطفال.

وتابع: "من المفترض الرقابة على جميع المراكب النيلية دون التفرقة، ولابد من توحيد جهود الرقابة ومنح التراخيص بسهولة، حتى لا يلجأ أصحاب هذه المراكب إلى طرق غير شرعية"، مؤكدًا أن إنشاء منظومة واحدة لمراجعة وفرض الرقابة على ما تخلفه هذه المنشأت النيلية أمر لابد منه للمجتمع وحفاظًا على البيئة.