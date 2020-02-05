البيئة تنفذ برنامجا للمشاركة البيئية لسيدات البدرشين

كتب- محمد نصار:

نفذ فرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى، برنامج توعية بالوحدة الصحية بقرية ميت رهينة بالبدرشين للسيدات المترددات على الوحدة والرائدات الصحيات، حول مبادرة اتحضر للاخضر التي اطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية لنشر الوعي البيئي.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود لتحفيز جميع الفئات والمؤسسات على المشاركة في العمل البيئي، والتأكيد على مبدأ المسؤولية المشتركة تجاه القضايا والمشكلات البيئية.

وتضمن البرنامج التعريف بالمبادرة والتي تهدف إلي تغيير السلوكيات للحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، وأهمية مشاركة المواطن في تبني سلوكيات صديقة للبيئة.

كما تناول البرنامج دور المرأة في ترشيد استهلاك المياه والطاقة والاستخدام الأمثل للمخلفات المنزلية، وتربية النشء على السلوكيات الصديقة للبيئة، وأهمية التشجير ودوره فى خفض نسب تلوث الهواء، وتنقية الهواء والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، ودور زراعة الأسطح الخضراء في الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئة.