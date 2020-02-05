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قد يتعرضن للاغتصاب والتحرش.. طلب إحاطة بشأن معاناة قطاع التمريض

12:57 م الأربعاء 05 فبراير 2020
قد يتعرضن للاغتصاب والتحرش.. طلب إحاطة بشأن معاناة قطاع التمريض

محمد عبد الله زين الدين

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن معاناة قطاع التمريض من التعديات المختلفة عليهم من قبل المرضى وذويهم في غياب واضح لدور أمن المستشفيات.

وأضاف "زين الدين" في بيان اليوم، أن قطاع التمريض وضعه سيئ ويعاني بشكل عام في كل الجوانب، حيث تتعرض الممرضات أثناء عملهن داخل المستشفيات خاصة في الورديات المسائية لأشكال مختلفة من الانتهاكات بداية من الضرب والاعتداء اللفظي، وصولا إلى التحرش ومحاولات الاغتصاب، ويعد السبب الرئيسي في هذا ضعف الوجود الأمني داخل تلك المستشفيات بصورة تمنع حماية الممرضات.

وأكد أن طاقم التمريض هو من يتحمل كل أخطاء المستشفى، فإذا أخطأ الطبيب أو تأخر في تشخيص حالة المريض يعاقب أهله الممرض؛ لأنه يكون ملازمًا للحالة أغلب الوقت، على عكس الطبيب الذي يمر على الحالات لملاحظتها وينتهي هنا دوره.

وأضاف أن المشكلة التي يواجهها التمريض في مصر تتمثل في نظرة المجتمع السيئة للعاملات في هذا القطاع والتقليل من شأنهن، مشيرًا إلى أن المجتمع يهضم حق التمريض بالرغم من أنه من أكثر القطاعات التي تبذل مجهودًا مهمًا في المؤسسات الصحية.

محمد عبد الله زين الدين لجنة النقل اغتصاب تحرش قطاع التمريض

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