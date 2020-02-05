10 جنيهات كل يوم.. القوى العاملة: دورة لصيانة "المحمول والدش" بالمحافظات مجانا

كتب يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة استغلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتحركة، لتوفير التدريب من أجل التشغيل، فضلا عن إقامة مشروعات صغيرة.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، أوضح الوزير، أن برامج التدريب المهني التي تقدمها الوزارة من خلال مديرياتها بالمحافظات تركز على البعد الاجتماعي، وتعطي الأولوية في التدريب للفئات الأولي بالرعاية.

من جانبه، أعلن السيد السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، عن قيام المديرية بفتح باب قبول طلبات الرغبين في التدريب المهني المجاني على مهنة صيانة "المحمول والدش" للذكور والإناث، لمدة 3 أشهر تبدأ من أول مارس حتى 31 مايو 2020.

وأوضح السنجابي، أن من يرغب الالتحاق بهذه الدورات يرفق في طلبه صور من المؤهل الدراسي، والبطاقة الشخصية، وشهاده الميلاد، وكعب العمل، و(٢) صورة شخصية، والتوجه إلى مركز التدريب المهني بالقوى العاملة ببورسعيد خلف حضانة الفيروز بجوار مدرسه حافظ إبراهيم.

وقال إن العدد محدود والحجز بأسبقية التقديم، يشترط في المتقدم للتدريب التفرغ التام في أثناء فترة التدريب، وسيحصل المتدرب على بدل انتقال 10 جنيهات تصرف للمتدرب عن كل يوم حضور، وبذلة تدريب تصرف مجانا، وأدوات كتابية، ويتم التدريب يوميا من الأحد إلى الخميس لمدة 4 ساعات، وسيحصل المتدرب في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة تفيد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح.​