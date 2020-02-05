الإسكان: مد العمل بالأسعار المعمول بها خلال عام 2019 للأراضى بالمناطق الصناعية

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد العمل بالأسعار السابق العمل بها خلال عام 2019 للأراضي (بنشاط صناعى) بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، والمنتهى العمل بها فى 31/12/2019، وذلك حتى 30/6/2020، للسداد الفورى، وفي حالة السداد على أقساط يتم إضافة أعباء التمويل طبقاً لفائدة البنك المركزى وقت السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لموافقة مجلس الوزراء، وكتاب وزارة المالية.

وقال الجزار، في بيان اليوم، وافق مجلس إدارة الهيئة أيضاً على تخصيص 11 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة إجمالية نحو 46 فداناً، كما تم الموافقة على تخصيص 8 قطع أراضٍ بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة إجمالية نحو 13 فدانا.

وأشار الوزير إلى أن المجلس وافق على تخصيص 6 قطع أراضٍ بمدينة الشروق، بمساحة إجمالية نحو 2.5 فدان، وتشمل، قطعة الأرض رقم (29) غرب منطقة المدارس، بنشاط إدارى، وقطعة الأرض رقم (30) غرب منطقة المدارس، بنشاط تجارى، وقطعتى الأرض رقمى (1،2) بمركز خدمات المجاورة الأولى بالمنطقة الأولى عمارات، بنشاط تجارى، وقطعة الأرض رقم (4) بمركز خدمات المجاورة الثانية بالحى الرابع، بنشاط حضانة، وقطعة أرض بمنطقة عمارات الإسكان القومى، بنشاط تجارى، بجانب تخصيص 5 قطع أراضٍ بمدينة بدر، بمساحة إجمالية نحو 71 فداناً، وتشمل، قطعة أرض بالمنطقة الترفيهية غرب المدينة، لإقامة جامعة، وقطعتى أرض بالمنطقة الترفيهية غرب المدينة، لإقامة مدرستين، وقطعة أرض بالمنطقة الترفيهية غرب المدينة، لإقامة نشاط فندقي، وقطعة الأرض رقم 2 بالمجاورة الأولى بالحى الأول، لإقامة نشاط محطة تموين وخدمة سيارات.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 15 ألف م2، بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة مستشفى، وتخصيص قطعة الأرض رقم (3) بمساحة نحو 26.5 ألف م2، بالامتداد الغربي للمنطقة الصناعية الثامنة بجوار محطة الكهرباء، بمدينة السادات، لإقامة نشاط صناعي (كيماوي – هندسي).