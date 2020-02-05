أمطار غزيرة وبرودة شديدة.. الأرصاد: موجة عدم الاستقرار مستمرة للأحد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، خلال أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد حتى يوم الأحد المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بنسب تتراوح بين 5 و6 درجات، مع استمرار نشاط الرياح، مما يزيد الإحساس بالبرودة.

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الغربية، بداية من غد الأربعاء، وتمتد من يوم الخميس حتى يوم الأحد، وتكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من شمال الوجه البحري، وتكون متوسطة الشدة على باقي محافظات الوجه البحري.

وعن طقس القاهرة الكبرى، أكدت الهيئة أن درجات الحرارة تنخفض حوالي 6 درجات والفرصة مهيأة لسقوط أمطار، من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد، وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وأعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، والتي جاءت على القاهرة والوجه البحري 17 - 15 نهارا و9 إلى 11 ليلا، السواحل الشمالية 16 إلى 9، شمال وجنوب الصعيد من 17 وحتى 19 درجة نهارا، ومن 7 وحتى 9 درجة ليلا، جنوب سيناء 18 - 11.

وناشدت الهيئة الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمعة عن سوء الأحوال الجوية.