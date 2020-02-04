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"الري": إزالة 73 حالة تعد على نهر النيل في 10 محافظات

11:59 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
"الري": إزالة 73 حالة تعد على نهر النيل في 10 محافظات

أرشيفية

القاهرة - أ ش أ:

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حملة اليوم لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات: الجيزة، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، المنيا، دمياط، أسيوط، سوهاج، الأقصر، أسوان.

أسفرت الحملة عن إزالة 73 حالة تعد على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 51127 حالة تعد.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

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نهر النيل إزالة التعديات وزارة الموارد المائية حملة إنقاذ نهر النيل

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