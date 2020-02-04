"إحنا التليفزيون المصري".. تامر مرسي ينشر برومو تطوير نشرة التاسعة (فيديو)

كتب - محمد عبدالناصر:

نشر تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو نشرة "التاسعة" ضمن خطة تطوير القناة الأولى والقناة الفضائية في ماسبيرو.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام والذى يتم بمقتضاه تطوير القناة الأولى والقناة الفضائية في ماسبيرو.

كانت الهيئة الوطنية للإعلام استقرت على اختيار مجموعة مذيعين من أبناء قطاع الأخبار لتقديم نشرة أخبار التاسعة مساء بمواصفات وشكل مبهر من خلال أحدث التقنيات والأجهزة.