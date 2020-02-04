بفقرة الساحر.. بدء احتفالية "يوم الوفاء" بالبيت الفني للفنون الشعبية

كتب يوسف عفيفي:

بدأ قبل قليل، حفل اللجنة النقابية للعاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية على مسرح البالون؛ لتكريم العاملين الذين بلغوا السن القانوني للتقاعد على المعاش لعام 2020، وبعض الرموز التي لها دور كبير في العمل، ومن رحلوا أثناء خدمتهم الوظيفية.

بدأ الحفل بتقديم فقرات فنية واستعراضية للمطرب عماد عبدالمجيد، كما قدم السيرك القومي فقرة الساحر للفنان الساحر العالمي إبراهيم عبد السلام، وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية تابلوها الراقص "دبكة المجوز".

ويقدم الحفل الفنان مجدي صبحي بمشاركة المطربة نهلة خليل، والفنانة مونيا التي تقدم بعض الأغاني الجميلة وهي "على رمش عيونها.. أنا قلبي دليلي.. جانا الهوا".

يحضر الاحتفال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، وإيهاب فاروق رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.