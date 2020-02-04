وزيرة الثقافة تُهدي تريزيجيه كتاب "شخصية مصر" (صور)

"كنت ألعب في الشارع".. ماذا قال تريزيجيه في معرض الكتاب؟

كتب - محمد عاطف:

طلب اللاعب الدولي محمود تريزيجيه، لاعب نادي آستون فيلا الإنجليزي، من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أن توقع له على "تي شيرت" معرض الكتاب.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الثقافة، لـ"تريزيجيه"، اليوم الثلاثاء، في ختام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، إذ اهتبر كأحد سفراءها.

وكتبت الوزيرة "كل الشكر والتقدير لكابتن مصر محمود تريزيجيه.. إيناس عبدالدايم".

وأهدت وزيرة الثقافة مجموعة من إصدارات هيئة الكتاب، منها كتاب "شخصية مصر"، سلسلتي "ما" و"رؤية"، مؤكدة أنه بات سفيرا للثقافة إلى جانب أنه نموذجا مشرفا للرياضة المصرية.

كانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب قد اختارت لأول مرة عددًا من الشخصيات العامة كسفراء له ضمت الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان التشكيلى أحمد مصطفى ، المهندس العالمى هانى عازر إلى جانب اللاعب محمود تريزيجيه.