حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي بشأن المخابز.. و3 ظواهر جوية تضرب البلاد
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحكومة بشأن متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، بجانب إعلان الهيئة العامة للأرصاد وجود فرص لسقوط الأمطار خفيفة ومتوسطة على أغلب الأنحاء، ووجود نشاط مثير للرياح المحملة بالرمال والأتربة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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