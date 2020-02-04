تعيين خالد شلبي عضوًا بهيئة مكتب "مستقبل وطن" في الإسكندرية

كتبت - ميرا إبراهيم:

أصدر حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، قرارًا بتعيين رجل الأعمال خالد أحمد محمد شلبي، عضوًا بهيئة مكتب محافظة الإسكندرية، والذي يرأس أمانته بالمحافظة، النائب رزق راغب ضيف الله.

نص القرار الذي حمل رقم 32 لسنة 2020، على أنه يتم نشره على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ينفذ من تاريخه ويلغي ما قبله من قرارات بهذا الشأن، بجانب إخطار لجنة شؤون الأحزاب به.

من جانبه، قال خالد شلبي، إن حزب مستقبل وطن يسعى دائمًا لضخ دماء جديدة من الشباب في المناصب القيادية، والتي تعد خطوة مهمة لصالح المواطن والدولة المصرية لمحاربة فساد المحليات وإبراز صورة إيجابية عنها يشعر بها المواطن.

وأوضح "شلبي"، أن الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، وتوجيهات أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية، يسعى لخدمة المواطنين ومساعدتهم فى توصيل طلباتهم وشكواهم للمسئولين والعمل على حلها فى أسرع وقت.

وأضاف أن الفترة المقبلة تعتمد على التفاعل الجماهيري على الأرض وأن تكون الأمانة لجميع المواطنين بالمحافظة لكل نشاطات الحزب، من خلال مجموعة من القرارات المهمة التي تخدم المواطن البسيط وتساهم بشكل كبير في تخفيف أعباء الحياة اليومية على محدودي الدخل.

وأشار "شلبي" إلى أن تصعيد حزب مستقبل وطن، للكوادر الشبابية يكون له أثار إيجابية قوية على أرض الواقع تصب في صالح المواطنين من خلال العمل والتحرك الميداني للاستماع إليهم وحل مشاكلهم الفردية والجماعية خاصة في القرى والنجوع.