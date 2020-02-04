محافظ الجيزة: رصد يومي لأداء شركات الجمع السكني للمخلفات

الجيزة - أ ش أ:

قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن هناك رصدًا يومياً لأداء شركات "الجمع السكني للمخلفات"، مشيرًا إلى أن معايير تقييم كل شركة هي عدم وجود تجمعات للقمامة بالقطاعات المكلفة بها، وأن يشعر المواطن بتحسن ملموس فى مستوى النظافة لكي تظهر أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالأحياء والمراكز.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الثلاثاء، مع شركات "الجمع المنزلي " للوقوف على مستوى النظافة والعمل على حل المشاكل التي قد تواجهم للأرتقاء والنهوض بمنظومة النظافة.

وجه المحافظ، رئيس حي جنوب بفسخ التعاقد مع شركات "الجمع السكني" المكلفة بأعمال الجمع السكني بنطاق الحي لتقاعسها في أداء الأعمال المكلفة بها، وتدني مستوي النظافة بالحي، والتعاقد مع شركات جادة للوصول للمستوى المطلوب.

ووجه رئيس هيئة النظافة بضرورة عمل بطاقة تعريف للعمالة الموجودة بالشركات للتسهيل عليهم أثناء تأدية مهمتهم المكلفين بها، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة رفع صناديق القمامة من الشوارع والميادين بالتدريج لإظهار مستوى الشركات في تفعيل منظومة الجمع من المنازل.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الجادة لأماكن توزيع العماله بالشوارع والميادين أثناء فترة عملهم ..مشدداً على التصدي لأصحاب "الحظائر " وتوجيهم بالتعاقد مع هيئة النظافة لرفع مخلفات الماشية ، إضافة إلى تحرير محاضر "بيئية " حيال غير الملتزمين لقيامهم بإلقاء روث الماشية بالشوارع ، فضلآ عن وجودهم داخل الكتل السكنية.

حضر اللقاء القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء.