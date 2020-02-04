بالصور| حفل توقيع "ع الحلوة والمرة" للكاتبة نهاد صبيح بمعرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

أقامت الكاتبة الصحفية نهاد صبيح، اليوم الثلاثاء، في اليوم الأخير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حفل توقيع كتابها الجديد "ع الحلوة والمرة"، في جناح دار مبتدأ للنشر والتوزيع، وسط إقبال كبير من القراء الذين حرصوا على اقتناء نسخة تحمل توقيع الكاتبة.

وأعربت "صبيح" في تصريحات خاصة، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه الكتاب، مؤكدة أن ردود الأفعال تجاه مضمون الكتاب والمبيعات التي حققها كان لافتا بالنسبة لها.

وقالت صبيح، إن الكتاب يضم العديد من الأقسام، لتناسب جميع حالات الإنسان المتغيرة، مثل الرومانسية والنصح وغيرها، مشيرة إلى أن الكتاب يضم معلومات ثقافية قيمة للقارئ العادي، عن طريق ربط هذه المعلومات بحالات النفس البشرية والعلاقات بين الأشخاص.

ويدور الكتاب حول أحداث الحياة حلوها ومرها، بما تحمله من موجات فرح وحزن وشقاء وراحة، خالصًا إلى تأكيد أن المشكلات مهما طالت ستنتهي والحزن مهما طال سيعقبه فرح.

ويوجه الكتاب نصيحة مهمة، وهي أن نعيش حياتنا بسعادتها وشقائها، بحلوها ومرها، بحزنها وفرحها، فالحياة نفسها لن تدوم على حال واحد ولا لشخص واحد ولا على شخص واحد.