عاصفة وحر وأمطار.. الأرصاد: موجة عدم استقرار تبدأ الأربعاء

كتب - محمود مصطفى ويوسف عفيفي:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة، غدا الأربعاء، على السواحل الغربية، وتكون متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، ومتوسطة الشدة على مناطق من الوجه البحري، وخفيفة على القاهرة، بداية من الخميس وحتى الأحد المقبل.

وأشار إلى أنه يوجد نشاط مثير للرياح المحملة بالرمال والأتربة، تصل للعاصفة على بعض المناطق المكشوفة، تؤدي إلى حدوث حركة اضطراب في الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط.

ولفت إلى أن سرعة الرياح على السواحل الشمالية تتراوح من 40 إلى 50 كم والقاهرة من 35 إلى 40 ك/س، حتى الأحد المقبل.

وأعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 3 أيام مقبلة، موضحةً أن الأحوال الجوية تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات.

وأوضحت شاكر لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن الطقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، وتصل لحد العاصفة على مناطق من غرب البلاد ويستمر نشاط الرياح حتى يوم الجمعة المقبل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد اعتبارا من الخميس المقبل، وتمتد إلى الوجه البحري والقاهرة يوم الجمعة المقبل مع انخفاض في درجات الحرارة بحوالي 4-5 درجات مئوية.