عازف موسيقى "تيتانيك" يحيي حفل عيد الحب بمصر.. ويوجه رسالة للمصريين

كتب- محمد سامي:

يحيي الموسيقار العالمي "ريتشارد كلايدرمان"، حفل عيد الحب هذا العام على مسرح المنارة في القاهرة، وذلك يوم 14 فبراير 2020، في إطار الاحتفالات بعيد الحب.

وفي رسالة مصورة أعرب ريتشارد كلاديرمان عازف البيانو الفرنسي الشهير عن سعادته الكبيرة بتواجده مع الجمهور المصري في عيد الحب هذا العام قائلا: "أشعر بالسعادة لتواجدي في مصر وسط هذا الجمهور الجميل، وهذا هو العام الثاني لي في مصر من خلال حفل عيد الحب، ففي العام الماضي كان عيد الحب يوما مميزا للغاية بالنسبة لي مع الجماهير والمعجبين المصريين، ولا يمكن أن أنسى الحفاوة التي استقبلني بها الجمهور المصري، لذا فانا متحمس جدا للقائهم في عيد الحب هذا العام، وتقديم أجمل المقطوعات الموسيقية الرومانسية التي يحبها ويطلبها الجمهور".

ويعد "كلايدرمان" من أنجح الموسيقيين على مستوى العالم في مجاله، حيث وصل حجم مبيعات اسطواناته أكثر من 70 مليون أسطوانة في أكثر من 35 دولة على مستوى العالم.