اليوم.. بدء تلقي طلبات التنازل والطعون في انتخابات "المحامين".. و"مرتضى" يعتذر

كتب- مصطفى علي:

بدأت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات التنازلات والطعون في انتخاباتها التي تُجرى على منصب النقيب وأعضاء المجلس، وذلك حتى الخميس المقبل، على أن يبدأ الفصل في الطعون والتنازلات يوم الاثنين الموافق 10 فبراير فيما يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم، اعتذاره عن عدم خوض انتخابات نقابة المحامين على منصب نقيب المحامين في الفترة الحالية، وذلك بعدما كان قد تقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الترشح، الأحد الماضي، ليصبح بذلك أول متنازل عن الترشح في الانتخابات.

وقال منصور، في مؤتمر صحفي، إن هموم نادي الزمالك أكبر في الفترة الحالية، وأنه فوجئ بوجود قضايا لإيقاف الانتخابات، وشدد على أنه سيخدم المحامين وهو بعيد عن النقابة، مضيفًا: "أرى أن ترشحي على منصب نقيب المحامين سيعطلني عن عملي داخل نادي الزمالك وفي مجلس النواب، لذلك أعتذر عن خوض الانتخابات الخاصة بالنقابة".

وكانت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين فى الانتخابات قد تلقت 19 مرشحا لمنصب النقيب، وجاءت أسماء المرشحين كالآتى: سامح عاشور، إبراهيم عبد السميع مهران، مجدي عبد الستار إبراهيم، مجدي محمود علي راشد، محمد، رجب البرديسي، حسين المرشدي، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولي، محمد رجائي عطية، أيمن عبد العزيز محمد أحمد، إبراهيم السعيد، وفائي الدسوقي محمد، صلاح الدين محمود حجازي، محمد علي مهران، علي محمد فتوح، أحمد قناوي، محمد أجمد علي الشربيني، علاء عباس عبد اللطيف، مرتضى منصور.