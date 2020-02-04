تعرف على خطة "الدورات التدريبية" لـ"الأعلى للإعلام" خلال 2020

كتب- مصطفى علي:

أعدت لجنة التدريب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة صالح الصالحي، تقريرا سيعقد على المجلس في اجتماعه القادم يشمل خطة الدورات التدريبية خلال عام 2020 والتي تشمل زيادة الاحترافية لدى فرق إعداد البرامج التليفزيونية ومديري تحرير الصحف الورقية.

كما تتضمن الخطة أيضًا ولأول مرة إجراء دورات تدريبية لمديري تحرير المواقع الإلكترونية، تتناول الدرات التدريبية تنمية المهارات لمواجهة الأكاذيب التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهة الشائعات المعادية للدولة ورفع المهارات الخاصة بالحوار الصحفي والإعلامي ومهارات التحليل الإخباري، يخضع لها مديري تحرير المواقع الإلكترونية الإخبارية ومعدي البرامج.

وتشمل الخطة عقد دورات تدريبية خاصة بالمعايير المهنية والأكواد، وأوصت اللجنة بأن يتم تنظيمها طوال العام.