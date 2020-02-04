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غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

01:49 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

قطع المياه

كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن بعض المناطق، لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بشارع فريد سميكة، ضمن أعمال تطوير كباري مصر الجديدة .

وأوضحت الشركة في بيان الثلاثاء، أنه سيتم قطاع المياه عن مناطق (عين شمس الشرقية – منطقة عرب الجسر – شارع عزيز المصري ومتفرعاته – عزبة النخل الشرقية – الهايكستب)، اعتباراً من الساعة 9 صباح غدا الأربعاء الخامس من فبراير، وحتى التاسعة مساء.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.​

قطع المياه شركة مياه الشرب تحويل مسار خط المياه

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