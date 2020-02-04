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وزيرة الثقافة تنعى الفنانة نادية لطفي: "علامة بارزة"

01:09 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
وزيرة الثقافة تنعى الفنانة نادية لطفي: "علامة بارزة"

نادية لطفي

كتب محمد عاطف

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنانة الكبيرة نادية لطفى التى غيبها الموت صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 83 بعد أزمة صحية.

وقالت عبدالدايم في بيان لها الثلاثاء: "تربعت الفنانة الراحلة على عرش السينما العربية باعتبارها علامة بارزة صنعت جزءا من تاريخ هذا الفن، وكانت كلمة السر لنجاح نخبة من أعظم الأعمال الخالدة، مشيرة إلى أن مسيرتها الطويلة التى تميزت بالنضال والوطنية والبطولة الى جانب الإبداع الفي".

وولدت نادية لطفى في 1937، وأدت أول أدوارها التمثيلية في العاشرة من عمرها وكانت على مسرح المدرسة لتواجه الجمهور لأول مرة ، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب لتقدم فيلم سلطان مع النجم فريد شوقي عام 1958.

و تألقت نادية لطفي، خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وقدمت العديد من الأعمال، وعُرفت بنشاطها الوطني والإنساني.

وكان للفنانة نادية لطفي، دورا هاما في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثي عام 1956، وما تلاه من حروب.

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