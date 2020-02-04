محافظ القاهرة يتابع إصلاح كسر ماسورة مياه بمصر الجديدة

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح الثلاثاء، موقع كسر ماسورة المياه بقطر 150 مم، بتقاطع شارع الخليفة المأمون مع شارع الميرغني بمصر الجديدة، للتأكد من إتمام أعمال شفط المياه.

ووجه محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة وعودة حركة المرور لطبيعتها.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تلقت بلاغا صباح اليوم، يفيد بكسر الماسورة وانفجار المياه بمحيط الموقع، وعلى الفور انتقل المسئولين بشركة المياه وحي مصر الجديدة، للقيام بأعمال الإصلاح مصطحبين شفاط لسحب المياه الموجودة بالشارع، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات .

وطالب محافظ القاهرة، رئيس حي مصر الجديدة ومسئولي شركة المياه، بإعادة الشئ لأصله بعد التأكد من إتمام أعمال الإصلاح وعدم تسرب المياه .