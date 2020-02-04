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تحالف الأحزاب المصرية يشكر السيسي على مسار مفاوضات سد النهضة

03:07 ص الثلاثاء 04 فبراير 2020
تحالف الأحزاب المصرية يشكر السيسي على مسار مفاوضات سد النهضة

سد النهضة

كتبت- ميرا إبراهيم:

وجه المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، خلال اجتماعه الاثنين، برئاسة المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام للتحالف، رساله شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إدارة ملف مفاوضات سد النهضة وتمسك المفاوض المصري بحقوق مصر.

وأكد المكتب التنفيذي للتحالف في بيان له، ثقته الكاملة في فريق التفاوض المصري ومايملكه من خبرات قانونية ومائية وغيرها من الخبرات، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يترقب التوقيع النهائي على الاتفاق نهاية الشهر الحالي.

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