هل هناك مرحلة جديدة لتظلمات المستبعدين من الدعم؟.. "التموين" تجيب

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور عمور مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، إنه لن يتم فتح باب تظلمات العدالة الاجتماعية أمام المستبعدين من الدعم التمويني.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم فتح باب التظلمات من قبل لأكثر من 165 يومًا، وتم فحص كافة التظلمات المقدمة، وإعادة جميع المواطنين الذين ثبتت أحقيتهم في منظومة الدعم التمويني بداية من يناير الماضي.

وقررت وزارة التموين إغلاق تظلمات العدالة الاجتماعية منتصف ديسمبر الماضي.

وقال مصدران لـ"مصراوي" أحدهما في وزارة التموين والآخر بوزارة الإنتاج الحربي، إنه تم الانتهاء من فحص 6 ملايين تظلم تم استلامها منذ بداية فتح باب التظلمات سواءً الإلكترونية أو الورقية.

وأوضح المصدران أنه تم إعادة مليوني و650 ألف مواطن منهم 1.8 مليون قبل الأول من أكتوبر الماضي، و850 ألف منذ الأول منذ بداية أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر الماضي، عقب ثبوت استحقاقهم للدعم، بعد تفعيل التظلمات الورقية المدعومة بالمستندات الدالة على صحة التظلم في مكاتب التموين، وانتهاء مهلة تقديمها.​