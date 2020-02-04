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ماذا يحدث في حالة عدم تسجيل الهاتف على البطاقة؟.. مستشار "التموين" يجيب

01:49 ص الثلاثاء 04 فبراير 2020
ماذا يحدث في حالة عدم تسجيل الهاتف على البطاقة؟.. مستشار "التموين" يجيب

بطاقات التموين

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور عمور مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، إن قيام المواطن بتسجيل رقم الهاتف الخاص به على البطاقة التموينية أمر مهم للغاية، مضيفًا أن المواطن الذي لن يسجل رقم هاتفه، لن يتم وقف بطاقته: "في النهاية هو حر في اختياره".

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار حرص الوزارة على استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية، فأنها تهيب بالمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والتي يظهر لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون الصرف، الدخول على موقع دعم مصر.

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