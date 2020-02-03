​أبرزها ارتفاع سعر الكهرباء.. برلماني يرصد 5 معوقات تهدد صناعة الألومنيوم

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجّه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء، قطاع الأعمال، الكهرباء، والصناعة، بشأن المعوقات التي تهدد صناعة الألومنيوم، حيث تعد مصر من الدول الرائدة في هذه الصناعة، وبلغ حجم إنتاجها حوالي 320 ألف طن في السنة، وتظهر أهمية الصناعة في مصر ليس فقط لمكانتها وتأثيرها الكبير على الصناعة المصرية، وإنما أيضًا لما يترتب عليها من إتاحة الفرصة لنشأة وازدهار العديد من الصناعات التي تعتمد عليها.

وأوضح "فؤاد"، أنه من منطق أهمية صناعة الألومنيوم في مصر والمتمثلة فى شركة وحيدة وهي شركة مصر الألومنيوم، هناك العديد من المعوقات التي تواجه الشركة تهدد الصناعة، أبرزها، ارتفاع سعر تعريفة الكهرباء، والتي تعد من أكبر المعوقات التي تواجه الشركة، حيث بلغت تعريفة الكهرباء حوالي 6.7 سنت /كيلو وات، وهذا الرقم يسجل أعلى سعر للكيلو وات مقارنة بجميع المصاهر في العالم.

وتابع: "نتج عن ذلك ارتفاع سعر التكلفة في إنتاج الطن من معدن الألومنيوم، ما أدى إلى صعوبة المنافسة محليًا وعالميًا وأيضًا إغراق السوق المحلى بمعدن الألومنيوم من دول الخليج لقلة سعر بالخارج".

واستطرد فؤاد، أن ارتفاع سعر الألومينا، من المعوقات أيضًا، حيث تستورد الشركة خام الألومينا اللازم للتشغيل حوالي 600 ألف طن / السنة، في الوقت الذي يواجه سعر معدن الألومنيوم انخفاض بالبورصة، كما أن تغيير سعر الصرف وتطور الأجور والمرتبات من أبرز هذه المعوقات أيضا، مطالبا بعقد نقاش موسع حول هذه المعوقات وكيفية العمل على حلها وتفاديها للنهوض بهذه الصناعة مرة أخرى.​