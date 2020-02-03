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​​برلماني: سرعة فض المنازعات الضريبية يساهم في حصول الدولة على حقوقها

10:57 م الإثنين 03 فبراير 2020
​​برلماني: سرعة فض المنازعات الضريبية يساهم في حصول الدولة على حقوقها

النائب حسن السيد

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بما أعلن عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن وجود توجيه تكليف رئاسي بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم.

وقال "السيد" في بيان اليوم الاثنين، إن هذا القرار سيساهم في حصول الدولة على مستحقاتها من الممولين، كما أنه يقلل المدد التي بها تنازع بين الطرفين، بالإضافة إلى أنه يجعل أمام المستثمر مزيد من الوقت لكي يتابع أعماله وينمي مصادره، بالإضافة إلى أنه يزيد من الحصيلة الضريبية وعدد الممولين الذين توجهوا لمصلحة الضرائب.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن سرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم مهم جدًا، خاصة وأن المنازعات ضريبية تكون بها لجان داخلية وثلاثية حتى تصل إلى مرحلة التقاضى في المحاكم، مشيرا إلى أن فترة التقاضى في المحاكم الاقتصادية والإدارية طويلة، وبالتالى فإن الممول لن ينتظر كثيرا ويترك عمله لكى يذهب للمحاكم ويبرئ نفسه.

وأوضح، أن النواب تحدثوا مع وزير المالية في جلسة سابقة بالبرلمان وأخبروه بأن مصلحة الضرائب تتطلب تعديلات ضريبية، وأن التقديرات الجزافية التى تفرضها مصلحة الضرائب تكون غير دقيقة ولا تصلح للاستثمار والذى يساهم في زيادة عوائد الدولة في الموازنة العامة.

حسن السيد محمد معيط المنازعات الضريبية مصلحة الضرائب

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