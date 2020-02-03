بدء اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة في واشنطن

كتب- أحمد مسعد:

بدء منذ قليل، اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة في واشنطن، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن.

وقال مصدر مطلع لـ"مصراوي"، إن الاجتماع المغلق، بدأ اليوم وسيختتم أعماله غدًا، حيث تستحوذ الأمور الفنية على مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث، الذي انعقد خلال الفترة من 28 إلى 1 فبراير، في ظل التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق شامل على ملء وتشغيل سد النهضة.

وكلّف الوزراء اللجان الفنية والقانونية، بمواصلة الاجتماعات في واشنطن، من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجددًا وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في واشنطن يومي 12 و13 فبراير المقبل، لإقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدًا لتوقيعه في نهاية فبراير.

وأضاف المصدر، أن المفاوض المصري استطاع عرض القضية بشكل مميز، لافتًا إلى أن القاهرة تسعى لبناء جسور ثقة مع الأشقاء الأفارقة، مشيرًا إلى أن ما تم توقيعه حتى الآن من طرف مصر هي مسودة وليس اتفاق نهائي، مضيفًا: أن الحد الأقصى للتوقيع هو 30 يومًا كما اتفقت الدول الثلاث.

يذكر أن وزراء الخارجية والزراعة والري في الدول الثلاث، اتفقوا على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

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