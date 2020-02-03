القوات المسلحة تستضيف طلبة معهد معاوني الأمن

كتب- محمد سامي:

استضاف معهد ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة، اليوم الاثنين، عددًا من طلبة معهد معاوني الأمن التابع لوزارة الداخلية، لتنفيذ فترة تعايش بين طلاب المعهدين، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الشرطة، وتنفيذًا للتعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة والشرطة المدنية، للارتقاء بمستوى الأفراد ونقل وتبادل الخبرات وأساليب التدريب الحديثة بين أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية.

واستقبلت إدارة معهد ضباط الصف المعلمين، طلبة معهد معاوني الأمن، ورحبت بهم ونقلت لهم تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والتأكيد على حرص واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة، على دعم أواصر الود والاحترام المتبادل بين أفرد القوات المسلحة والشرطة المصرية.

بدأت فترة المعايشة بعرض فيلم تسجيلي، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية عن معهد ضباط الصف المعلمين، تناول تاريخ نشأة وتطور المعهد وأبرز أساليب التدريب التي ينفذها الطلبة خلال فترة دراستهم، تلاها قيام طلبة معهد معاوني الأمن بجولة تفقدية للتعرف على المنشآت وميادين التدريب بالمعهد.

وتتضمن فترة المعايشة تنفيذ طوابير لياقة بدنية وطوابير سير وتمارين للدفاع عن النفس لرياضة الكاراتيه والكونغ فو، وتنفيذ عدد من الرمايات باستخدام المقلدات، وشرح عدد من محاضرات التعريف بالعمليات النفسية وحرب المعلومات وحروب الجيل الرابع.

وتهدف المعايشة إلى تعرف طلبة معهد معاوني الأمن عن قرب، على أساليب التدريب القتالي والتأهيل البدني المتبعة بمعهد ضباط الصف المعلمين، بالإضافة إلى التواصل الدائم بين أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية خاصة، مع تعاظم الدور والمسئولية الواقعة على عاتق رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة باعتبارهم درع وسيف لحماية الجبهة الداخلية وحدود الوطن حرصًا على أمن وسلامة الدولة المصرية.​